تنطلق غدا التصفيات الوطنية لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تنطلق غدا التصفيات الأولية الوطنية لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)، والتي تقيمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، ضمن إطار مبادرة المعرفة الرقمية (ThinkTech)، والتي تعد مظلة لمشاريع توعوية استراتيجية على مستوى المملكة لاستشراف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الـ 21، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نشئ واعٍ مبدع، وفقا لرؤية 2030 نحو بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

وتهدف المسابقة التي انطلقت تصفياتها في مناطق عدة إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات القرن الـ 21 المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتبنت مبادرة thinktech مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) على مستوى السعودية، من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة، والتي استفاد منها نحو 800 مدرب، وبعد الانتهاء من التدريب تم تسجيل الفريق والاشتراك في المسابقة من خلال الموقع www.wrosaudi.com، والحصول على تدريب الكتروني مجاني، ورفع مسودة الابتكار من خلال منصة المشاريع www.be-steam.com أو منصة المبادرة thinktech.sa التي يتوفر من خلالها محتوى يدعم منهجية STEAM وريادة الأعمال لتطوير مهارات القرن الـ 21، وتأهيلهم مستقبلا للوظائف المستحدثة للثورة الصناعية الرابعة.

Advertisements

وقد تم تأهيل وتدريب أكثر من 800 فريق على مستوى المملكة بدعم كامل من وزارة الاتصالات لرفع مستوى الجاهزية للفرق المشاركة، ويتنافس المشتركون في نسخة هذا العام في 4 فئات، وهي: الفئة العادية من 9 إلى 19 سنة، فئة كرة القدم من 10 إلى 19 سنة، فئة التحدي المتقدم من 17 إلى 25 سنة، والفئة المفتوحة من 9 إلى 19 سنة.

ووفقا للجدول الزمني للمسابقة ستبدأ التصفيات النهائية على مستوى المملكة خلال الفترة 6 - 7 أكتوبر 2019م بمشاركة أكثر من 300 متسابق، بينما ستقام التصفية العالمية في دولة المجر خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر 2019م وستشارك 8 فرق مؤهلة لتمثل المملكة في الأولمبياد العالمي للمرة الأولى.

يشار إلى أن المسابقة تنعقد بالشراكة مع جهات حكومية عدة، وهي: وزارة التعليم ووزارة الطاقة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووحدة التحول الرقمي، وجمعية إنسان، وشراكة تقنية من شركة الاتصالات السعودية STC.

يذكر أن المسابقة في نسختها السابقة في 2018 اشترك فيها نحو 100 ألف طالب أعمارهم ما بين 7 - 25 سنة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 30 ألف فريق، فيما حضر المسابقة النهائية أكثر من 3 آلاف مشارك، ونظم فيها أكثر من 30 ألف متطوع.