إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 2,046,245,859 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين، والتي بلغت 1,406,903,784 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,108,272 ريالا، بينما تم صرف 102,614,303 ريالات لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 343,619,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، كما أودعت مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة التي لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث بلغت قيمتها 37,005,360 ريالا.

وأوضحت الوزارة أن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، وأن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دوريا وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الالكترونية.