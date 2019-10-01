السعودية | قائد القوات البرية السعودية يلتقي قائد الجيش الباكستاني

شكرا لقرائتكم قائد القوات البرية السعودية يلتقي قائد الجيش الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية.

وأضاف بيان للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الأمني الإقليمي.

وخلال اللقاء، أكد قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه دعم وتعاون الجيش الباكستاني في "تدريب وبناء قدرات القوات البرية الملكية السعودية". من من جانبه، أشاد اللواء المطير بالدور الذي يقوم به الجيش الباكستاني في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وفق البيان.

وقد تم استعراض حرس الشرف ترحيبا بالضيف السعودي الذي وضع إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في مقر قيادة الجيش الباكستاني، وحضر اللقاء الوفد المرافق للواء المطير والسفير السعودي لدى إسلام آباد نواف بن سعيد المالكي.