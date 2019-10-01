السعودية | السعودية.. حملة وطنية لتشجيع النساء في الشهر الوردي

شكرا لقرائتكم السعودية.. حملة وطنية لتشجيع النساء في الشهر الوردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وأوضحت الصحة أن تسمية الحملة باسم "لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن" يأتي نظراً لأن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وفي هذا السياق، عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ حيث إن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

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وأشارت الصحة أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 عاما فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.

وبينت من خلال تصاميم إنفوغرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي، مشيرةً إلى احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي من خلال اتباع عدد من النصائح، ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 عاما فما فوق والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الفني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 عاما.

كما أضافت الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المريضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.