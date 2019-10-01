، "نايف الراجحي الاستثمارية" و"جونز ذا غروسر" تُوَقّعان امتيازًا تجاريًّا حصريًّا للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتنويع الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد بالسعودية

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع امتياز تجاري (فرانشايز) في المملكة العربية السعودية مع جونز ذا غروسر (Jones the Grocer)، العلامة التجارية الأسترالية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والحائزة على العديد من جوائز الجودة، من خلال صفقة تطوير مَتاجر متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: "يُسعدنا أن نتشارك مع جونز ذا غروسر، العلامة التجارية الرائدة؛ وذلك لتنويع استثماراتنا في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة من أن جونز ذا غروسر سيصبح وجهة لطالبي التمييز والباحثين عن تجربة فريدة؛ وذلك بسبب الطلب المستمر على المطاعم ذات الجودة العالية في المملكة العربية السعودية".

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة جونز ذا غروسر، يونيب صديقي إلى الاتفاقية بقوله: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ افتتاح أول متجر لنا في سيدني بأستراليا قبل اثني وعشرين عامًا، وافتتاحنا الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي في عام 2009، ونشعر بسعادة غامرة للعمل مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، ونتطلع سويًّا لبناء متاجر ناجحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة القادمة".

وأشار "صديقي" إلى أنه سيتم افتتاح أول متجر رئيسي لجونز ذا غروسر في البلازا في الطابق الأرضي لبرج فيرمونت رملة الفندقي في الرياض، الذي صمّمته الشركة المعمارية العالمية الشهيرة نيكين سيكي، كما سيحتوي هذا الفرع على أقسام متعددة منها: (بيع التجزئة الفاخر، ركن اللحوم الباردة الحلال، مخبز وقسم للمعجنات والمأكولات الجاهزة، وغرفة جونز ذا غروسر المميزة للأجبان الفاخرة والتي تعتبر من أبرز ما يميز العلامة التجارية) وستقدم تجربة فريدة ومَعلمًا بارزًا على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.

وتابع: بالإضافة إلى الفروع الرئيسية لجونز ذا غروسر، تشتمل خطة التوسع في المملكة على العلامة الناجحة جونز ذا غروسرإكسبريس، النسخة المصغرة الناجحة المرتكزة على بيع التجزئة السريع في الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية.