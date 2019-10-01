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عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار استمرت لدقائق معدودة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار، الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرّض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وتُهيب بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 10:44 AM
فيما جدد "الدفاع المدني" تحذيراته بأخذ الحيطة في ضوء تنبيهات "الأرصاد"شاهد.. "أمطار الفجر" تُنعش شواطئ وطرقات جازان وتجذب المتنزهين
عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار استمرت لدقائق معدودة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار، الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرّض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وتُهيب بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
، شاهد.. "أمطار الفجر" تُنعش شواطئ وطرقات جازان وتجذب المتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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