بالصور: أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الصين

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس، حفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وعدد من المسؤولين بالسفارة. حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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