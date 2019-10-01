المطلق يتحدث عن القدر والاجتهاد في العمل

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تحدث الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عن القدر والاجتهاد في العمل.
وقال الشيخ المطلق: على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.
وأضاف المطلق: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ”.
وتابع في سياق آخر: من ثمار الإيمان المعجلة في الدنيا: الحياة الطيبة وهي طمأنينة القلب وصلاح البال والرزق الحلال والغنى بالقناعة في المال وقرة العين في الأهل والعيال. قال تعالى: {مَن عَمِلَ صالحًا مِن ذكرٍ أو أُنثى وهو مؤمنٌ فلَنُحيينّهُ حياةً طيّبةً ولَنجزينّهم أجرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون}.
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