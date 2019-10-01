كيف تحمي طفلك من أضرار الألعاب الإلكترونية؟

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يحذر الخبراء من خطورة ألعاء الهواتف الذكية على الأطفال، مؤكدين أن هذه الألعاب لا تناسب السن العمرية للطفل، وتؤثر بالسلب على سلوكيات الأطفال.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة في الغالب للأطفال، وذلك بعد اختبار أجرته الهيئة.

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وأوضح الخبراء الألمان أن عوامل عدة تُبرر هذا الاعتقاد، منها حماية البيانات، إذ تجمع العديد من التطبيقات الكثير من البيانات أو تراقب المستخدم مع الوصول إلى الدردشات والرسائل الصوتية، كما أن بيانات سياسات الخصوصية ليست واضحة للأطفال، فضلاً عن نقل تطبيقات بيانات الاستخدام حتى بعد إلغاء خاصية التتبع، ومن الأسباب الأخرى أيضاً التكاليف، إذ قد توقع هذه الألعاب عن طريق ما يعرف بالمشتريات داخل التطبيق “In-App Purchases” مثل الملحقات الرقمية على غرار الأزياء،التي تُشترى لشخصيات اللعبة.

وفي هذه الحالات ينصح الخبراء الألمان بحظر المشتريات داخل التطبيق، بتحديد كلمة مرور غير معروفة للطفل في متجر “غوغل بلاي”، وفي أجهزة أبل، فتعطل عمليات الشراء عن طريق الإعدادات في الوظيفة (Screen Time).

وأشار خبراء المعهد الألماني إلى أن بعض الألعاب قد تعرض محتويات غير مناسبة للأطفال مثل المشاهد الجنسية، أو العنف. لذلك ينصح بالسماح للطفل باللعب دون اتصال بالإنترنت، إذا كان التطبيق يسمح بذلك.

ويجب فحص الإعدادات بشكل منتظم، لتفادي تغييرها من جانب الطفل..، كما يتعين على الوالدين اللعب مع الطفل من آن لآخر لمعرفة حقيقة اللعبة.

