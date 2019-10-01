15 #وظيفة إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

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أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف خدمات الضيافة.

. عالم أبحاث أول- وحدة بحوث المختبر.

. مدير الخدمات الاجتماعية.

. مدير التنسيق الطبي وأهلية العلاج.

. مدير خدمات المرضى التشغيلية.

. مدير خدمات الضيافة.

. منسق أول خدمات الضيافة.

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. مدير مشروع- خدمات المرضى.

. منسق إداري أول خدمات المرضى.

. أخصائي علاج طبيعي.

. أخصائي رعاية تنفسية.

. أخصائي تمريض.

. أخصائي تثقيف صحي.

. أخصائي صحة نفسية.

. أخصائي تغذية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 30 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

