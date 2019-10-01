مراجعو مستشفى الملك خالد بتبوك في خطر بسبب «العناد» بين الصحة ومؤسسة للصيانة

عبر مواطنون من زوار ومراجعي مستشفى الملك خالد بتبوك عن استيائهم من قيام

المؤسسة الخاصة بصيانة وإعادة ترميم المستشفى بترك كل معداته عند البوابة الخارجية، ما يعرضهم للخطر.

وقال مواطنون، لـ«عاجل»: إن عدم نقل هذه المعدات من الموقع، يشكل خطرًا على قائدي المركبات، وكذلك زائرو المستشفى.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن المؤسسة الخاصة بصيانة المستشفى لم تسلم المشروع بعد خمسة أشهر من الموعد المقرر له، فيما تشير المعلومات إلى أن المؤسسة لم تستلم حقوقها المالية من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتركت معداتها كوسيلة ضغط لتسلم حقوقها المالية كاملة.

من جانبها، تواصلت «عاجل» مع هاني المطيري، المتحدث الإعلامي لصحة تبوك، الذي أكد أنه سيتم الرد على استفسار الصحيفة، وهو ما لم يحدث طيلة الثلاثة أسابيع الماضية.