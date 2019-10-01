بالفيديو.. الدفاع المدني والهلال الأحمر يباشران احتجاز شخص بعقبة الملك فهد بالباحة

يباشر الدفاع المدني والهلال الأحمر، منذ السادسة مساء، وحتى الآن، احتجاز شخص بعقبة الملك فهد بالباحة.
وقالت مصادر لـ «عاجل»: إن الرجل قام بإيقاف سيارته عند حديقة سلطان بن سلمان، ونزل على عقبة الملك فهد سيرًا على الأقدام؛ ولكنه لم يستطع العودة حتى الآن، ولاتزال محاولات إنقاذه جارية
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