فرق الإنقاذ تنجح في الوصول إلى «محتجز عقبة الملك فهد» وسط منحدرات خطرة

نجحت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، في الوصول إلى الشخص المحتجز بعقبة الملك فهد بالباحة، وإسعافه، قبل أن يتم إخلاؤه وسط منحدرات وتضاريس خطرة.

وكانت مصادر لـ«عاجل» ذكرت أن الرجل قام بإيقاف سيارته عند حديقة سلطان بن سلمان، ونزل على عقبة الملك فهد سيرًا على الأقدام، ولم يستطع العودة.

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالباحة تلقت اتصالاً من شخص، أعياه التعب بعد أن أوقف مركبته في العقبة، وانطلق في تنفيذ رياضة المشي، وبعد كيلومترات عدة تعرض لإصابة في قدمه؛ فقام بالاتصال برجال الدفاع المدني الذين باشروا الحالة برفقة رجال الهلال الأحمر، وتمكنوا من الوصول إليه.

وأوضح العقيد الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة استقبل بلاغًا في تمام الساعة الـ16:39 مساء الاثنين، بوجود محتجز داخل عقبة الباحة خلف الموتيلات، وهو شخص سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 32 سنة.

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وأضاف: على الفور تم تحريك فرقتَي إنقاذ ومقطورات إنارة من إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة، وتمركزت الفرق في أعلى العقبة، وتم توزيع العمل على الفرق المشاركة إلى ثلاث نقاط، مع دعم الموقف بعدد عشرة أفراد من إدارة الباحة، وثلاثة أفراد من الإنقاذ من إدارة بني حسن، بمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع.

وتابع: تم الوصول للشخص المحتجز على بعد ثلاثة كيلومترات انحدارًا باتجاه المخواة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله عبر النقاط المحددة من قِبل القائد الميداني للمهمة والمشاركين معه في وجود منحدرات صعبة، وتضاريس خطرة.

من ناحيته، ناشد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير البسامي، جميع المواطنين والمقيمين عدم المجازفة في سلك مثل هذه المواقع، مع أخذ الحيطة والحذر عند مزاولة هذه الرياضة في غير الأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على سلامة الأرواح.

وأثنى البسامي على الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في مباشرة هذا الحادث، وتمنى للجميع السلامة الدائمة.