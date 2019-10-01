السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يعزي مدير تعليم المنطقة بوفاة والدته



سكاكا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, عن تعازيه لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بوفاة والدته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور الغامدي، ودعا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهته أعرب مدير عام تعليم منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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09:34ت م

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