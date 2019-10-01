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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوفر #وظائف تقنية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمجال البرمجة والتصميم، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مطوّر مُتكامل، ومطوّر الواجهات الأمامية، ومُصمم جرافيك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مطوّر مُتكامل – الواجهات الأمامية والخلفية (Full Stack Developer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التطوير (الواجهات الأمامية والخلفية) (Full Stack Developer).
– خبرة في تطوير تطبيقات الهواتف وبرامج سطح المكتب.
– معرفة لغات برمجة (متعددة) للواجهات الأمامية مثل (HTML, CSS, JavaScript, jQuery).
– معرفة لغات برمجة (متعددة) للواجهات الخلفية مثل (C#, Java, Python).
– الإلمام بقواعد البيانات (MySQL, MongoDB) وخوادم الويب (مثل Apache) ومراحل التصميم (UI / UX).
– مهارات الاتصال والعمل الجماعي (ممتازة).
2- مطوّر الواجهات الأمامية (Frontend Developer):
– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير الواجهات الأمامية، مثل (HTML, CSS, JavaScript, React, jQuery).
– معرفة ممتازة باستكشاف الأخطاء وتقنيات تحديد الأخطاء وإصلاحها.
– معرفة مبادئ (تحسين محرّكات البحث) (SEO).
– معرفة برامج التصميم مثل (Photoshop)، وغيرها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً وقراءةً).
3- مُصمم جرافيك (Graphic Designer):
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمُصمم جرافيك.
– الإلمام ببرامج وتقنيات التصميم، مثل (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop).
– مهارات اتصال (ممتازة).
– القدرة على العمل بشكل احترافي والالتزام بالمواعيد النهائية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً وقراءةً).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 1/10/2019م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مطوّر مُتكامل – الواجهات الأمامية والخلفية (Full Stack Developer):
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2- مطوّر الوجهات الأمامية (Frontend Developer):
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3- مُصمم جرافيك (Graphic Designer):
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