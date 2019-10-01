شكرا لقرائتكم فيديو.. جيب لكزس من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-01 فيديو.. جيب لكزس من نصيب مواطنة توقعت نتيجة مباراة ألميريا متابعات الخليج 365 - الرياض أهدى المستشار تركي آل الشيخ، سيارة من نوع “جيب لكزس”، لمواطنة بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة لنادي ألميريا الإسباني. Advertisements وانتهت المباراة بين فريقي ألميريا ونادي قادش 2-1 بدوري الدرجة الثانية الإسباني. وكان آل الشيخ قد خصص سيارة جائزة لكل من يتوقع نتيجة نادي ألميريا الذي يملكه، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.







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