هيئة السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني (COOP)، وتتيح الهيئة لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص)، وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج.

أهداف البرنامج:

1- المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.

2- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

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التخصصات:

1- جميع تخصصات إدارة الأعمال.

2- جميع تخصصات تقنية المعلومات.

3- جميع تخصصات الإعلام.

4- قانون.

5- إحصاء.

6- مخاطر.

7- اقتصاد.

8- ترجمة.

معايير القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- خطاب اعتماد التدريب.

3- انتظام كلي.

4- معدل دراسي لا يقل عن جيد جداً.

5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/10/01م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







