، "الأرصاد" تنبّه "الباحة" و"نجران" .. و"المدني" تحذّر: لا تقربوا الأودية ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 09:34 AM
حالة أمطار رعدية تُصحب برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، "الأرصاد" تنبّه "الباحة" و"نجران" .. و"المدني" تحذّر: لا تقربوا الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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