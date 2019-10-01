، شاهد.. احتفال الملحقية الثقافية والأندية الطلابية السعودية بالإمارات باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات منوعة.. بحضور نائب السفير السعودي ومشاركة شرطة الشارقة

أقامت الملحقية الثقافية والأندية الطلابية السعودية، بالإمارات، تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالًا مميزًا في جامعة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.

حضر الاحتفال نائبُ السفير السعودي في الإمارات منير ألفي، والملحق الثقافي سلطان العتيبي، وعدد من السفراء والمسؤولين بدولة الإمارات، وبعض المواطنين السعوديين المتواجدين هناك، كذلك العديد من المواطنين الإماراتيين.

ونالت فقرات الحفل المتنوعة استحسان وتفاعل الحضور، والتي شملت عروضًا ورقصات شعبية، كذلك قصائد شعرية وبعض العروض الأخرى التي أعدت بهذه المناسبة؛ فيما كانت القيادة العامة لشرطة الشارقة -ممثلةً في مركز خدمات المرور والترخيص- قد بادرت بالمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89، بعدة فقرات، عبّرت من خلالها عن فرحها الغامر بهذه المناسبة، والذي لا يقتصر عليهم وحدهم؛ بل هي فرحة للشعب الإماراتي كافة.

من جهته، عبّر الملحق الثقافي السعودي بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان العتيبي لـ"الخليج 365"، عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة، وألمح لمشاركة الأجهزة الحكومية الفاعلة بدولة الإمارات كعادتها مع المناسبات السعودية التي تقام على أرض الدولة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تجسيدًا لمقولة "سعودي إماراتي إماراتي سعودي"، كتوأمة حب بين الدولتين والشعبين الكريمين.

وأشاد "العتيبي" بمشاركة جمعية المطاف للتراث والثقافة برأس الخيمة في الاحتفال، كذلك فريق الإشراف في الملحقية وعلى رأسهم نائب الملحق بدر القحطاني، ومدير الشؤون الثقافية الدكتور بدر السليمان، معربًا عن شكره لكل الطلاب المشاركين وعلى رأسهم رئيس الأندية الطلابية نواف النجار، ورؤساء الأندية الطلابية في جامعات الشارقة، وأمريكية الشارقة، وعجمان، والخليج الطبية، والإمارات، ومن الفريق حسن الحميد، وكفاف العتيبي، ومنيرة العساف، وبقية الطلاب المشاركين.

بدورها، عبّرت الإعلامية "أمل السعدون" التي حضرت الاحتفالية، عن سعادتها بهذه المناسبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والمتمثلة في اليوم الوطني، وقالت: "بلادكم هي بلادنا؛ فالسعادة والفرح مشتركان بيننا في التعبير عن هذه المناسبة، فكما تحتفلون نحن نحتفل ونسعد ونفرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يُديم على السعودية الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

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