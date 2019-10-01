، أجواء صباحية غائمة على جازان والدفاع المدني يطالب بالحذر ،

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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع، بأخذ الحيطة والحذر، بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
أجواء صباحية غائمة على جازان والدفاع المدني يطالب بالحذرفهد كاملي الخليج 365 2019-10-01
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع، بأخذ الحيطة والحذر، بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:00 AM
بعد تنبيهات "الأرصاد" بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع، بأخذ الحيطة والحذر، بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
، أجواء صباحية غائمة على جازان والدفاع المدني يطالب بالحذر ،
المصدر : الخليج 365
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