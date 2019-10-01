السعودية اليوم / "صفات عباد الرحمن" محاضرة بمسجد قباء غداً



المدينة المنورة 02 صفر 1441هـ الموافق 01 اكتوبر 2019م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، محاضرة بعنوان "صفات عباد الرحمن" يلقيها الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري, وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.

وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية التي ينفذها فرع الوزارة ضمن مبادرة "خير أمة".

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09:03ت م

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