إصابة معلمتين في اصطدام مركبة بعمود إنارة بالخرج

2019-10-01

متابعات الخليج 365- الخرج

أصيبت معلمتان من منسوبات مدرسة ابتدائية بالخرج صباح أمس الاثنين؛ إثر حـادث مروري، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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وكان سائق المركبة من نوع فان “فان” قد حاول السيطرة على مركبته بعد انحرافها عن الطريق بسبب تجمع مياه، إلا أنها اصطدمت بعمود إنارة، ما أدى إلى إصابة المعلمتين، بحسب صحيفة “الوطن”.

من جانبه، أوضح مدير تعليم الخرج، خالد العتيبي، أن مستشارة مدير التعليم زارت المعلمتين في مستشفى الملك خالد بالخرج؛ لمتابعة حالتهما الصحية بعد تعرّضهما للحـادث.