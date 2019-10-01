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أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة حتى التاسعة مساء
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن أتربة مثارة وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص والمهد, وبدر, وخيبر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة.
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