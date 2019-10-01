- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بقي أسبوعان على موسم الأمطار المعتاد في "الشرقية" والرياض، وإن الحالة "هيكا" سيمتد تأثيرها إلى #مكة و#المدينة.
وأوضح اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: عادة يبدأ موسم الأمطار في "الوسطى" و"الشرقية" و"الشمالية" في #أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية #مايو.
وأضاف: بقي على موسم الأمطار المعتاد نحو أسبوعين تقريباً، وأيّ خبر، أو تحليل، أو تقرير يدّعي أنه يعلم كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟ دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى.
وتابع: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية #هيكا في الجنوب الغربي إلى بضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقتَي #مكة و#المدينة.
وأردف: يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ قد تزداد الإصابة بالزكام.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 08:24 AM
قال: أيّ تحليل يدّعي أنه يعلم كيف سيكون دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بقي أسبوعان على موسم الأمطار المعتاد في "الشرقية" والرياض، وإن الحالة "هيكا" سيمتد تأثيرها إلى #مكة و#المدينة.
وأوضح اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: عادة يبدأ موسم الأمطار في "الوسطى" و"الشرقية" و"الشمالية" في #أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية #مايو.
وأضاف: بقي على موسم الأمطار المعتاد نحو أسبوعين تقريباً، وأيّ خبر، أو تحليل، أو تقرير يدّعي أنه يعلم كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟ دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى.
وتابع: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية #هيكا في الجنوب الغربي إلى بضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقتَي #مكة و#المدينة.
وأردف: يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ قد تزداد الإصابة بالزكام.
، المسند: أسبوعان على موسم الأمطار وتأثير "هيكا" يمتد إلى "مكة" و"المدينة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: أسبوعان على موسم الأمطار وتأثير "هيكا" يمتد إلى "مكة" و"المدينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.