“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام صدرية الأطفال “MATRVA”

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن سحب صدرية الأطفال “MATRVA”، لإمكانية أن يُنزع الزر من مكانه بسهولة إذا جذبه الطفل، ما قد يتسبب في خطر اختناق الطفل.
ودعت الوزارة مستخدمي صدرية الأطفال من نوع “MATRVA” للتوقف الفوري عن استخدامها.
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