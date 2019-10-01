إجراءات يجب مراعاتها في محلات الحلاقة

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هناك بعض الإجراءات التي يجب مراعاتها في محلات الحلاقة.
وقالت الوزارة: إنه يجب توفير عدد كافٍ من أدوات الحلاقة ذات الاستعمال لمرة واحدة، مع توفير عدد كافٍ من الكمامات وأغطية الرأس لاستخدامها من قبل الحلاقين، ويفضل استعمال حقيبة أدوات خاصة لكل متلقٍّ لخدمة الحلاقة.
وشددت الوزارة على عدم استخدام الشبه أو غيرها من المواد المستخدمة لوقف تدفق الدم إلا ذات الاستخدام الواحد، ويتم التخلص منها بعد الاستعمال مباشرة، مع تنظيف الأدوات بعد الانتهاء من كل حلاقة عن طريق غسلها بالماء الدافئ.
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