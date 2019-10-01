︎ :

. وضعت أكبر شاشة بجدة الواقعة على طريق الملك بجدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – وذلك مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له .

ونعت الشاشة التلفزيونية بطريق الملك عبدالعزيز وفاة اللواء الفغم ووضعت صورته على شاشتها العملاقة، مما يبرز مدى أهمية دوره في حراس الملوك وإخلاص في عمله، ومحبة الناس له .

ومع عرض الشاشة لصورة الفقيد اللواء الفغم وثق العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له..، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. جدة تودع «حارس الملوك» اللواء “الفغم” على طريقتها الخاصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.