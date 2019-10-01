ولي العهد يقتبس مقولة من الملك فيصل خلال حواره مع CBS

︎ :



.

علق المتخصص في العلاقات الدولية دكتور أحمد الأنصاري، على لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة CBS الأمريكية .

وقال الأنصاري خلال حديثه لبرنامج ” زوايا الحدث ” على إذاعة جدة، إن سمو ولي العهد كان يتحدث بأريحية أعطت ردود أفعال قوية جدًا حول العالم.

ولفت إلى أن سمو ولي العهد اقتبس مقولة الملك فيصل الشهيرة عندما قال: ” نعمل ونخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ “، في دلالة على أن السعودية لاتستعجل التصرف وأفعالها أفعال وليس ردود فعل، وما سموه إلا امتداد لهذه الأسرة الشريفة التي توارثت السياسة والحكمة جيلاً بعد جيل.

Advertisements

وقال المحلل الأمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رغم قصره، إلا أنه غطى نقاطًا كثيرة كان العالم بحاجة إلى سماع رأي قيادة المملكة بشأنها، وكانت لهذا اللقاء ردة فعل قوية جداً على مستوى العالم.

وأضاف: كان من الملاحظ راحة سموه المعتادة في نقاش عدد كبير من الموضوعات التي طرحها المذيع، وعلى رأسها قضية خاشقجي والعلاقات السعودية الأمريكية والعلاقة مع إيران.

وتابع : كان ولي العهد صريحاً في إجاباته حتى في الشأن الداخلي مؤكداً أننا بدأنا عملية الإصلاح والطريق طويل أمامنا، وكان صريحاً أيضاً في حديثه عن مصادر الطاقة متحدثًا بلغة الأرقام التي يفهمها العالم، مشيراً إلى أن 30% من إمدادات العالم تنطلق من منطقة الخليج العربي وأن أي حرب في هذه المنطقة ستتسبب في أزمة اقتصادية عالمية، كما أن المنطقة تشكل 20% من الطرق التجارية العالمية و4 % من الإنتاج القومي العالمي.

وحول العلاقات السعودية الأمريكية، قال ” الأنصاري “: لقد امتاز رد ولي العهد بالصراحة في وصف العلاقة بأنها علاقة مصالح بين شريكين استراتيجيين.

