اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90ر160 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 74ر21916 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 04ر17 نقطة، أو07ر1% ، ليصل إلى 84ر1604 نقطة.

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07:24ت م

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