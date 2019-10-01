السعودية | الأرصاد تتوقع هطول أمطار على مكة خلال الساعات المقبلة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع هطول أمطار على مكة خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة. وتشمل الحالة الجوية الكامل والجموم وهدي الشام وخليص وثول ومدينة الملك عبدالله برابغ. Advertisements ونشرت الأرصاد صوراً من رادار الطائف توضح تحرك السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة من العاصمة المقدسة إلى جدة.

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