أمطار غزيرة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها. كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة. أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية من 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وتتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج. وتسجل الأحساء وحفر الباطن ورفحا أعلى درجة حرارة بـ 43 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة بـ17 درجة مئوية. كان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أوضح أن هناك 12 يومًا فقط، ويبدأ أجمل وألطف مواسم السنة، المعروف باسم «الوسم»، مشيرًا إلى أنه بعد 12 يومًا يدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى بـ(الوسم)، فيوم السبت 2019/10/12 أول الوسم. وأضاف الزعاق: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب المقبلة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.