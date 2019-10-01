“البحث عن ابتهال المطيري” .. قصة طفلة خرجت من بيتها منذ 13 عامًا ولم تعد حتى الآن تشعل “تويتر”

تفاعل المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالمملكة، اليوم الإثنين، مع وسم (هاشتاق) #البحث_عن_ابتهال_المطيري. ودشن المغردون هذا الوسم للبحث عن طفلة تُدعى “ابتهال المطيري”، وقد اختفت منذ ما يقرب الـ 13 عامًا، وهي بنت أربع سنين.

وبحسب ناشطون على “تويتر”؛ فإن الطفلة “ابتهال” وهي من مواليد 17 – 12 – 1423 هـ، اختفت أثناء خروجها من منزل والدها في المجمعة بصحبة أشقائها الصغار في 7-3-1427 هــ. وأكد الناشطون أن عمرها وقت اختفائها كان 4 أعوام، أي أنها صارت الآن فتاة شابة عمرها 16 عامًا، وقد يكون لديها حساب على مواقع التواصل فتتعرف على نفسها. ونشر الناشطون صورة للفتاة “ابتهال” وهي بنت 4 سنوات، وسط تأكيدات من عمها على “تويتر” بأن ما قيل عنها بأنها مقتولة أو ميتة غير صحيح