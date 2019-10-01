السعودية اليوم / الأمم المتحدة تكمل إيصال قافلة مساعدات إنسانية ودعم المغادرة الطوعية في مخيم الركبان



نيويورك 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة أكملت بنجاح إيصال قافلة إلى مخيم الركبان على طول الحدود الأردنية، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الحالي، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية ودعم المغادرة الطوعية من المخيم.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن العملية تمت بالكامل وفقًا للمبادئ الإنسانية ومعايير الحماية الدنيا.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مسح تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه الشهر الماضي، وجد أن من بين سكان الركبان المقدر عددهم بـنحو 15 ألف نسمة، حوالي 37% منهم أرادوا المغادرة، فيما أعرب نحو 47% عن رغبتهم في البقاء، في حين أن الـ 16% الباقية لم يقرروا بعد.

وجدد ستيفان دو جاريك دعوة الأمم المتحدة إلى متابعة الوصول إلى المحتاجين في مخيم الركبان، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من العمليات الإنسانية تتضمن دعم الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة مع إيجاد حلول دائمة.

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