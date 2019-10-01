

ليما 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا اليوم عن حل الكونجرس (البرلمان)، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال فيزكارا إنه يستخدم حقه الدستوري في حل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف: "نحن نصنع التاريخ بشكل ستتذكره الأجيال القادمة".

وينص دستور البلاد على أنه يمكن للرئيس طلب ثقة الكونغرس بشأن مشروع قانون، وفي حال تم رفضها مرتين خلال الولاية الرئاسية نفسها يمكن للرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

// انتهى //

04:36ت م

0313





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس البيروفي يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.