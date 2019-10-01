شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: خطر إيران يتضاعف على المنطقة بأسرها والان مع التفاصيل

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الخطر الإيراني يتنامى على العالم والملاحة الدولية.

وحذر خلال لقائه السفير الأمريكي، كريستوف هينزل، من "الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة، والتي تؤكد تنامي الخطر الإيراني على العالم والملاحة الدولية".

كما أعرب عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها لليمن ومسارات السلام.

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من جهته، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن، ووحدته وقيادته الشرعية، حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.

أما مستشار الرئيس اليمني، عبد الملك المخلافي، فكان أكد في وقت سابق، الاثنين، أن المصلحة الوطنية تحتاج إلى وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة.

وأضاف "لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة".