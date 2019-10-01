استعلام عن فاتورة المياه الإلكترونية ورقم الحساب الجديد لفواتير…

خدمة استعلام فواتير المياه الرقمية الجديدة، والاستعلام عن رقم الحساب الجديد لفواتير العقارات وتحديث بيانات عملاء شركة المياه الوطنية السعودية، تعد من حزمة الخدمات الجديدة المقدمة للعملاء في مناطق المدينة المنورة وتبوك وقريبا الرياض بالمرحلة الأولى من التطبيق قبيل تعميم تلك الخدمات، والتي تأتي ضمن مراحل تطبيق التحول الرقمي بهدف توحيد وتطوير الخدمات للبنية التحتية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتوفير أفضل الممارسات، حيث يأتي هذا التحديث على الخدمات بعد ما تم تطبيقه في جازان والشرقية.

الخدمات الرقمية الجديدة في عملية استعلام عن فاتورة المياه والتعرف على رقم الحساب الجديد، تأتي من أجل العمل على توحيد كافة الإجراءات المقدمة للعملاء والمستفيدين من خدمات الشركة بشكل إحترافي بكل سهولة ويسر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتم دعوة جميع المستفيدين الى سرعة التسجيل في الفرع الإلكتروني للتمكن من الحصول على الاحتياجات والمتطلبات.

آلية استعلام عن فاتورة المياه الرقمية

أشارت شركة المياه الوطنية السعودية، للإجراءات المتخذة مع تطبيق خدمات التحول الرقمي، والتي يترتب عليها تغيير جميع ارقام حسابات سداد خدمات فواتير المياه وغيرها، وذلك لكل منطقة يتم إدراجها تباعاً ضمن خدمات التطوير والتحول الرقمي، وبالتالي وجب على المستفيدين في كل منطقة يعلن عنه أن يقوموا بالتسجيل في الفرع الإلكتروني وتحديث بياناتهم حتى لا تتوقف الخدمات لهم، وبالتالي سيتحصل المستفيد على رقم حساب سدد فواتير المياه الجديد والخاص بالعقار القائم به، حيث يتم السداد من خلال برنامج نظام سداد للمدفوعات، عبر رقم المعرف الخاص بخدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة “015”.

تحديث بيانات شركة المياه

أضافت شركة المياه الوطنية أن عملية التسجيل وتحديث البيانات سيمكن العملاء من إدارة حساباتهم بشكل إلكتروني، واستعراض العديد من البيانات منها متابعة كمية الاستهلاك الشهرية، وعملية الفوترة الإلكترونية، وتقليل قيمة الفاتورة عبر تقديم طلبات فصل للوحدات، واستمرار تحديث البيانات للحصول على الخدمات بشكل طبيعي ودوري، حيث يعمل المركز الإلكتروني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بجانب الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني عبر أي وسيلة رقمية بدون الحاجة للتواجد في مقر الشركة، ويمكن الاستفسار على رقم الاتصال 920001744 للاستفسار.