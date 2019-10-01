شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بحضور عدد من رؤساء الدول.
ونقل منصور بن متعب خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر الأليزيه بالعاصمة فرنسا تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وللشعب الفرنسي في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.
رافق الأمير منصور بن متعب إبان مراسم التشييع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.