شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بحضور عدد من رؤساء الدول.

ونقل منصور بن متعب خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر الأليزيه بالعاصمة فرنسا تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وللشعب الفرنسي في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

رافق الأمير منصور بن متعب إبان مراسم التشييع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري.