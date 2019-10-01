صلاح خاشقجي: لا للنيل من وطني وقيادتي.. ثقتنا مطلقة في قضاء المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد صلاح جمال خاشقجي، أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته، واصفا إياهم بـ«خصوم الوطن وأعدائه». وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته في «تويتر» أمس (الاثنين)، أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من الوطن، منوّها إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله. وأكد أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية

أكد صلاح جمال خاشقجي، أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته، واصفا إياهم بـ«خصوم الوطن وأعدائه». وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته في «تويتر» أمس (الاثنين)، أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من الوطن، منوّها إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله. وأكد أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء. وأنهى حديثه بأنه سيكون -كما كان والده جمال- مخلصا لله ثم الوطن وقيادته.

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