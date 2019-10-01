شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يدشن المهرجان الثقافي المدرسي للصغار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشن المساعد للشؤون التعليمية بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني أمس (الاثنين)، المهرجان الثقافي المدرسي للصغار، بحضور مشرف النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر بن مفرح العسيري ونائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني بمكة المهندس هاني صعيدي، ومدير إدارة نشاط الطلاب نبيل طيب، ورؤساء الوفود المشاركة من إدارات التعليم بمناطق المملكة والمشرفين التربويين، وعدد من أولياء الأمور والأمهات والطلاب. وتجول الجميع على المعرض المصاحب والمعد من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة، فيما أعرب الدكتور الزهراني عن شكره لكل من أسهم في هذا البرنامج الوزاري النوعي المهم لصقل مواهب الطلاب، وزرع القيم النبيلة في نفوسهم، وتعزيز نواتج التعلم.

من جهته، أكد مشرف عام الوزارة الدكتور بندر العسيري، أن هذا البرنامج الوزاري «المهرجان الثقافي المسرحي للصغار» يعد مشروعاً نوعياً يهدف لإبراز نواتج التعليم والتعلم ويعزز أهمية التكامل في منظومة المنهج المدرسي.