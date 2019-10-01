شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: الغبار يقطع التيار عن الحرازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ، محمد داوود (جدة)

تسببت موجة الغبار والأمطار التي شهدتها جدة أمس (الإثنين)، في قطع التيار الكهربائي عن حي الحرازات. وأعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تحرك السحب الرعدية الممطرة من محافظة الطائف والمصحوبة برياح نشطة من العاصمة المقدسة إلى جدة، متوقعة هطول أمطار رعدية على جدة تشمل (ثول - رابغ - خليص). فيما طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة (911) بضرورة أخذ الحذر والحيطة.

ولم تسجل مستشفيات جدة أي حالات اصابات بحساسية الربو الشعبي وحساسية الصدر نتيجة حالة العوالق الترابية التي شهدتها عروس البحر الأحمر أمس، إذ كانت الحالات المراجعة طبيعية.

وفي السياق، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه يتوقع اليوم (الثلاثاء) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب، وغرب المملكة.