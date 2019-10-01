شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إعلام الحوثي خرج بمسرحية كلها ادعاءات مضللة والان مع التفاصيل

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن إعلام الميليشيات الحوثية خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة.

وأوضح رداً على سؤال حول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرا حول استهداف قوات سعودية: "لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

إلى ذاك، أكد المالكي إن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف"ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

كما أوضح أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.

وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها.

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إلى ذلك، أشار إلى أن : "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين".

تكتيك الدفع بأمواج بشرية

وتحدث المالكي عن قيام قوات التحالف بإفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.

كما عرض عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة. وقال إن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين.

تحييد التهديدات الخاصة

وكشف المالكي أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 أيلول/ سبتمبر 2019 حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2019م بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.

وأكد أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه الميليشيات المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات