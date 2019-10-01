حساب المواطن…كشف عن صدور نتائج الأهلية لدورة شهر أكتوبر القادم

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والعشرون لشهر أكتوبر القادم، كما وأعلن أنه يمكن التحقق من الأهلية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وما زالت مستمرة عملية التسجيل للدفعة الـ 24 دفعة شهر نوفمبر 2019، وسوف يتم صرف دفعة شهر أكتوبر القادم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر حيث يصادف يوم الخميس.

صدور نتائج الاهلية الدفعة الـ 23 لشهر أكتوبر

وكان قد أعلن حساب المواطن في وقت سابق، أنه لم تصدر للأن مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر أكتوبر، وفي حال تم التأكد من معايير الإستحقاق، سوف يتم إيداع الدعم في حسابات المواطنين في يوم العاشر من شهر أكتوبر، ولمعرفة المستفيد قيمة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، بإستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحامل بطاقات التنقل.

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائما بالمملكة، ولا يقيم خارج السعودية مدة أكثر من 90 يوم طول العام.

أن يكون المسجل لا يوجد في أي دور الإيواء الحكومية أو السجن.

وأن تتوافق البيانات المصرح عنها مع بيانات الجهات الخاصة ذات العلاقة.

ويتم تحديد الدعم في برنامج حساب المواطن بناءً على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، واعمار التابعين إذا كانت اكبر أو أقل من 18 عاماً.