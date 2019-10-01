شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين مواسياً أسرة الفغم: أخلص وتفانى في خدمة وطنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله)، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، مثنيا على إخلاص اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

Advertisements

من ناحية أخرى، استقبل خادم الحرمين الأمراء، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمراء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، ومتعب بن سعود بن سعد، ونواف بن محمد بن عبدالله، ونواف بن سعود بن سعد، ومحافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وسعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة سعود بن عبدالله بن جلوي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وسلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.