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خادم الحرمين يعزي محمد بن زايد في وفاة خاله

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب خلال الاتصال عن تعازيه له في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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