شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي محمد بن زايد في وفاة خاله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب خلال الاتصال عن تعازيه له في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.