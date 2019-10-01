شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لذوي الفقيد: وفاة الفغم مؤلمة للجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله).

جاء ذلك خلال استقباله أسرة وذوي الفقيد أمس (الإثنين)، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم. وقد عبر ولي العهد عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة للجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهمات عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد (رحمه الله).

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.