شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولات لـ«جندي» في الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني برتبة «جندي» للكادر النسائي. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني برتبة «جندي» للكادر النسائي. وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يمكن الدخول عبر بوابة «أبشر ــ توظيف» WWW.JOBS.SA.



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