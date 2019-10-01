شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ لخطباء الجوامع: «الاتجار بالبشر» موضوع خطبة الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، توجيهاً لخطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة (الجمعة) القادمة عن موضوع «حرمة الاتجار بالبشر» في صوره المتعددة منها: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، توجيهاً لخطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة (الجمعة) القادمة عن موضوع «حرمة الاتجار بالبشر» في صوره المتعددة منها: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية ، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك). ويأتي توجيه الوزير للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ لخطباء الجوامع: «الاتجار بالبشر» موضوع خطبة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.