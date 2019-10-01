الدمام: القصاص من قاتل القحطاني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) نفذ حكم القصاص أمس (الإثنين) في يوسف بن جمعان بن سعيد العمري -سعودي الجنسية - لإقدامه على قتل المواطن عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ الحكم أمس بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

نفذ حكم القصاص أمس (الإثنين) في يوسف بن جمعان بن سعيد العمري -سعودي الجنسية - لإقدامه على قتل المواطن عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ الحكم أمس بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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