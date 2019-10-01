استعلام عن فاتورة المياه الشركة الوطنية برقم الحساب الجديد وموقع وزارة البيئة برقم الحساب

رابط استعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر بوابة “حياك”، أو خدمات الشركة الوطنية للمياه السعودية، وهي من الخدمات الإلكتروني التي توفر للمستفيد من المواطنين أو المقيمين عملاء الشركة، معرفة قيمة الفواتير والسداد في الوقت المحدد والذي يلي عملية صرف الرواتب الشهرية للموظفين بناءً على التعليمات السامية الصادرة في هذا الشأن، وبالتالي دفع قيمة الفاتورة الشهرية عن طريق بطاقات الائتمان أو طرق السداد الإلكترونية المتاحة.

أحد الخدمات الإلكتروني المقدمة عبر موقع وزارة البيئية والمياه والزراعة، خدمات بوابة حياك الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن فواتير المياه الشهرية، أو ما صدر من فواتير خلال الشهور الماضية، حيث توفر بوابة حياك خدمة الفواتير على مدار العام، ومنها تقارير الاستهلاك وأخر فاتورة أو الفواتير التي صدرت، وسنوضح خطوات استعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب للفواتير التي صدرت بالفعل عن الشهر الحالي.

استعلام عن فاتورة المياه السعودية

شركة المياه الوطنية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه و الزراعة يقدمان خدمة استعلام عن فاتورة المياه الشهرية، ليس هذا فقط بل عدة خدمات إلكترونية لمتابعة الاستهلاك وتقديم الاعتراض على فواتير المياه، ومتابعة متوسط الاستهلاك وقيمة الفواتير من خلال استعراض الفواتير التي صدرت، عبر تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمة العملاء في موقع شركة المياه الوطنية السعودية أو موقع وزارة البيئة واستقبال كذلك المقترحات والشكاوى.

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على المواطن او المقيم سداد قيمة الفاتورة وفق قيمة الاستهلاك، عقب ذلك يمكنه تقديم شكوى لدى احد فروع الشركة التي يتبعها، حيث يتم مراجعة الفواتير ودراسة الشكوى، ثم اتخاذ إجراء نحول القبول أو الرفض.