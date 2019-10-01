حساب المواطن 1441 | ظهور نتائج الأهلية والكشف عن حقيقة إلغاء الدفعات في الشهور القادمة

أصدر برنامج حساب المواطن بين رسمي بخصوص نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 23 لشهر أكتوبر الجاري، والتي سيبدأ صرفها بشكل رسمي مع الساعات الأولى لصباح يوم 10 أكتوبر المقبل، وهذا بحسب ما تنص عليه بنود برنامج حساب المواطن في الممكة العربية السعودية، وخلال البيان، رد المسؤولين عن برنامج حساب المواطن عن كل التفاصيل التي تخص عملية صرف الدفعة الجديدة للمستحقين.

خلال هذا التقرير من موقع، عرب نيوز، سنحاول توضيح كل ما جاء في تصريحات المسؤولين عن برنامج حساب المواطن بشأن الدفعة رقم 23 دفعة شهر أكتوبر، والتي ظهرت نتائج الأهلية الخاصة بها عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن خلال الساعات الماضية.

برنامج حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن، هو برنامج تابع للحكومة السعودية، ويتم من خلاله صرف المستحقات المالية لكل من يحتاج إلى الدعم المادي في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف هذه الدفعات بشكل شهري وبالتحديد يوم 10 من الشهر الميلادي، إلا إذا صادف يوم 10 أجازة رسمية، حيث يتم وقتها تقديم موعد صرف دفعات حساب المواطن بحسب ما تراه الجهات المسؤولة هناك.

وكان برنامج حساب المواطن قد نشر تغريدة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتوضيح بعض الأمور الهامة بخصوص الدفعة رقم 23 “دفعة شهر أكتوبر”، وقال:

موعد التسجيل في الدفعة 24 لبرنامج حساب المواطن

قال المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، أنه قد أصبح من الممكن الآن الإستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 23، وكذلك بدأت عمليات التسجيل المبكر للدفعة رقم 24، وذلك بشروط معينة، وهي:

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أن يكون المتقدم من المقيمين في المملكة العربية السعودية

أن لا يكون المتقدم في أحد دور الرعاية الحكومية

أن يكون حاملًا لبطاقة تنقل

ويتم تسجيل كل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، من ثم تبدأ باقي عمليات التسجيل في الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن..

صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر في حساب المواطن

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم،

عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بدفعة شهر أكتوبر، مطالبة كل المواطنين بضرورة الدهول إلى موقع حساب المواطن من أجل الإستعلام عن الدفعة الجديدة وشروطها